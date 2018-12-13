Украина «отправила» Россию в изоляцию, США — в зону осуждения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Порошенко объяснил заявление о «войне» с Россией;
- Никки Хейли не верит, что с Россией можно поладить;
- Евродепутаты боятся последствий «Северного потока — 2»;
- Прилет Ту-160 в Венесуэлу осудили в Организации американских государств;
- В Татарии разгорается скандал вокруг самой маленькой мечети мира.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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