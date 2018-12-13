Краснобаковский район, Нижегородская область, 13 декабря, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Пенсионер из нижегородского посёлка Быструха Василий Найденко, полечившись в местном отделении больницы в селе Красные Баки одноимённого района Нижегородской области, поразился царящей там разрухе — в здании 35 лет не было ремонта. Предыдущее руководство областного минздрава посулило помощь районной больнице, но своих обещаний так и не выполнило, тогда пенсионер организовал сбор средств по друзьям и вложил собственные накопления в ремонт 20 палат. 13 декабря 2018 года будет открыта последняя из них, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

«Обычный пенсионер из посёлка Быструха Краснобаковского района Нижегородский области отремонтировал целое отделение местной больницы, а теперь чиновникам из минздрава останется только перерезать праздничную ленточку. На все работы ушло два года, ремонтировать начал сразу после того, как пришлось там полечиться, — настолько поразили его условия, к работе привлекал друзей и знакомых. И это не первая стройка в его жизни, до этого пенсионер добился строительства железнодорожной станции в родном посёлке. История просто поражает, и главное, что местным чиновникам ни капли не стыдно за то, что их работу выполняют другие люди», — пишет на своей личной странице в соцсетях депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов.

О пожилом активисте стало известно из нижегородского издания, которому он дал интервью.

«Лежу в палате и вижу — из шва на потолке сыплется штукатурка, стены на метр сгнили, на полах заплаты негде ставить. Тридцать пять лет не было ремонта! Я и подумал — да елки-палки, пожертвую я свою пенсию, да еще у жены есть пенсия, да и запас на похороны есть», — цитирует 76-летнего Василия Найденко издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Мужчина не просто отдал свои средства и забыл, он также сам закупал материалы, привозил их, контролировал ход работ. На ремонт 20 палат терапевтического отделения потребовалось два года, и вот 13 декабря 2018 года он был завершен. В каждой палате появились сведения об участниках «большой стройки», вложивших свои деньги в благое дело.

Поступок пожилого нижегородца вызвал положительную реакцию у жителей региона, хотя не забыли они и о чиновниках, в чьи задачи входит ремонт медучреждений.

«Вот таких бы людей во власть! Так нет, скажут: «Возраст…» Будут искать «эффективных менеджеров», «Такие люди должны быть в каждом дворе, в каждом доме, и чтоб в случае невозможности продолжить начатое дело одного его мог подхватить другой. Но порода людей сейчас такая, что я деньги заплатил и мне должны. Хотите сделать мир лучше, сделайте его лучше вокруг себя!», «Владимир Винокур в начале нулевых с самолёта экстренно попал в нашу первую градскую, в благодарность потом выделил денег на ее ремонт», «Молодец мужик!!! Приятно осознавать, что есть еще такие люди!», «Губернатору надо создать комиссию с постановкой вопроса о компенсации из бюджета денег участвующим или выделить те же средства для ремонта еще одного отделения. Представить тов. Найденко к награде, чтобы другим повадно было», — делятся мнением горожане.