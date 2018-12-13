Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 13 декабря, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием самосвала MAN и «УАЗом» под Новым Уренгоем погибли два человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

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Отмечается, что ДТП произошло 13 декабря около 07:00 утра по местному времени на автодороге Новый Уренгой — Ямбург. От удара УАЗ загорелся, в результате находившиеся в автомобиле два человека погибли, еще двое были госпитализированы в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЯНАО произошло ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика. В результате аварии серьезно пострадали 17 человек, включая 15 пассажиров и двух водителей.

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