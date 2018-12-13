Барнаул, 13 декабря, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В рамках перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами с 2019 года в Заринской и Алейской зонах Алтайского края будут действовать новые коммунальные тарифы. По данным сайта регионального правительства, за вывоз ТКО IV класса опасности в Заринской зоне нужно будет заплатить 41,93 рубля с человека в месяц, а за вывоз отходов V класса опасности — 37,20 рубля с человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

Жителям Алейской зоны придётся платить больше: стоимость вывоза и захоронения ТКО на одного человека в месяц там составит составит 68,70 рубля с человека.

Напомним, «мусорным оператором» в этих двух зонах на основании проведенного конкурсного отбора стало ООО «Спецобслуживание-Центральное». В Заринскую зону входят несколько городских округов и муниципальных районов Алтайского края (Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский районы), а к Алейской зоне отнесены Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новые схемы обращения с ТКО в соответствии с поправками, предусмотренными федеральным законом «Об отходах производства и потребления», регионы разработали ещё два года назад, однако из-за пробелов в законодательстве новшество было решено отсрочить до 2019 года.

Алтайская территориальная схема обращения с отходами основана на межмуниципальном зонировании, и предполагает работу семи зон, в каждой из которых ежегодно требуется строить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, в ближайшие 3 года потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 мусоросортировочных завода.

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