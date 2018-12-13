Псков, 13 декабря, 2018, 09:52 — ИА Регнум. В проекте бюджета Псковской области на 2019 год нет средств на индексацию социальных выплат. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, проблема обсуждалась на очередном заседании согласительной комиссии по проекту бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

На индексации настаивают и депутатский корпус, и региональная Счётная палата, и областная прокуратура, и профсоюзы.

«Если не проводить индексацию социальных выплат, то происходит обесценивание мер социальной поддержки граждан», — заявил старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев.

Сопредседатель согласительной комиссии, вице-спикер регионального парламента Борис Полозов подчеркнул, что произвести индексацию социальных выплат обязывает закон.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова сообщила, что на индексацию социальных выплат в полном объёме необходимо 155 млн рублей, из которых 88 млн рублей приходится на индексацию за 2018 год. По её словам, эти данные направлены на согласование в Министерство финансов РФ.

«Согласование или несогласование Минфином не освобождает нас от ответственности за невыполнение закона области. Если денег в бюджете нет на выплату компенсации за прошлые годы, то наберитесь смелости и выйдите с инициативой о корректировке действующего регионального законодательства», — заявил Борис Полозов, обратившись к представителям исполнительной власти.

К рассмотрению вопроса об индексации социальных выплат согласительная комиссия решила вернуться 18 декабря.

Напомним, доходы бюджета Псковской области на 2019 год запланированы в размере 26,52 млрд рублей (в том числе 18,1 млрд рублей собственных доходов), при этом объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета рекордно высок: в представленной редакции законопроекта это 8,43 млрд рублей, дополнительно речь идёт ещё о более чем 5,6 млрд рублей. Во втором и окончательном чтении проект бюджета региона предполагается рассмотреть 25 декабря.