Махачкала, 13 декабря, 2018, 09:50 — ИА Регнум. В городе Махачкале выявлено незаконное строительство многоквартирного дома. У застройщика отсутствует разрешительная документация на возведение объекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

На момент проверки, организованной надзорным органом, строительно-монтажные работы велись на уровне второго этажа. По данному факту прокурору Ленинского района города и начальнику райотдела полиции даны поручения о немедленном приостановлении строительных работ. Кроме того, будут приняты меры по привлечению застройщика к предусмотренной законом ответственности.

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Напомним, в конце ноября 2018 года в ходе рабочего визита в Дагестан первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий рассказал, что в республике насчитывается 384 незаконно построенных многоквартирных дома, часть из которых полностью заселена, другие — ещё нет.

Первый замминистра также заявил, что сноситься дома будут лишь в крайнем случае, если они не обеспечивают безопасность людей. Если же в ходе тщательного анализа будет решено, что объект можно усилить и сохранить, то сноситься дом не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, приезд делегации министерства строительства и ЖКХ РФ в Дагестан был организован по просьбе главы республики Владимира Васильева. Президент России Владимир Путин поручил ведомству и другим уполномоченным органам оценить состояние строительства в регионе и выработать конкретные меры по улучшению ситуации. Работы по обследованию будут финансироваться из резервного фонда правительства страны. По их результатам будет определен необходимый объем средств для дальнейших действий.

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