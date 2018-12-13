Москва, 13 декабря, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Прокурор Москвы Владимир Чуриков в ближайшее время покинет свой пост, сообщает 13 декабря «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

Отставка

«Исполнять обязанности руководителя надзорного ведомства столицы будет его первый заместитель Олег Монаков», — пишет издание. Впрочем, отмечает, что это назначение временное и кто станет новым прокурором Москвы пока не известно.

В настоящее время, по данным СМИ, господин Чуриков находится в отпуске, а по возвращению из него перейдёт на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью.

61-летний Владимир Чуриков занимает пост прокурора Москвы с сентября 2015 года. Он уроженец Красноярского края, начал службу в органах прокуратуры в 1983 году. В 2007 году был назначен на должность заместителя прокурора Красноярского края, с 2010 по 2015 руководил прокуратурой Волгоградской области. Является почётным работником прокуратуры РФ.