Москва, 13 декабря, 2018, 09:29 — ИА Регнум. «Аквамен»

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Касса в кино

Водяные бывают разные. Это у пресноводных неудачников подружки — пиявки да лягушки, а вот Артур, герой фильма Джеймса Вана, способен очаровать кого угодно — от акул до сногсшибательных рыжеволосых красавиц. Его отец был смотрителем маяка, которому отдала свое сердце изгнанная королева атлантов. Прошли годы, и подводный мир вновь призывает королевского отпрыска. Принц-полукровка должен включиться в борьбу за престол Атлантиды, иначе планету ждет самая настоящая война миров…

Фильм снят по одноименной серии комиксов компании DC. В главной роли Джейсон Момоа, известный зрителям по популярным сериалам «Игра престолов» и «Звездные врата: Атлантида» (занятное совпадение, правда?).

«Бамблби»

Что можно найти на свалке автомобильного хлама? Разве что парочку слегка тронутых ржавчиной запчастей? Но уж точно не автомобиль своей мечты! Впрочем, юная Чарли даже и не мечтала о таком автомобиле — способном превращаться в разумного инопланетного робота. Для робота-трансформера, прозванного ею Бамблби — Шмель (за желтый цвет и забавное жужжание), эта встреча тоже оказалась как нельзя кстати — ведь он оказался в полном одиночестве в чуждом ему мире, преследуемый смертельными врагами. Ему не на кого положиться, ведь люди, даже узнав о существовании могущественной кибернетической расы, скорее пойдут на сотрудничество с охотниками, чем с подозрительным беглецом. Но Чарли верит, что ее Бамблби не мог сделать ничего плохого.

Спин-офф трансформерской саги снял режиссер Трэвис Найт. Равно любимый и проклинаемый фанатами «Трансформеров» Майкл Бэй выступил здесь в качестве продюсера.

«Хрусталь» (18+)

Героиня фильма белорусского режиссера Дарьи Жук — «плохая девчонка». Она не слушается мать, таскает из дому деньги, по вечерам подрабатывает диджеем и мечтает рвануть «за бугор» из унылой реальности Минска 90-х. Но чтобы уехать, нужны «правильные» документы, а их Веле взять негде, кроме как на «черном рынке». Все бы хорошо, но в одну из «нарисованных» справок она вписывает придуманный на ходу телефон, не догадавшись, что в серьезном американском консульстве его будут проверять. Теперь ей предстоит тот еще «квест» — отправиться в дом совершенно незнакомого провинциального семейства и буквально взять его штурмом, чтобы в нужный момент оказаться возле заветного телефонного аппарата. Ну, а семейству уж точно не до визовых проблем какой-то столичной штучки — их сынок на днях женится…

«Счастливый Лазарь» (16+)

Как и все его односельчане, крестьянский парнишка Лазарь, похожий на ангела со старой фрески, живет словно бы в позапрошлом веке, не зная, что мир давно изменился. Вместе с другими крестьянами он вкалывает на хозяев-аристократов, которые как будто тоже «законсервировались» в далеком прошлом, когда люди делились на господ и рабов. Однажды в деревню является молодой отпрыск благородного семейства — Танкреди де Луна. Изнеженный блондин заводит дружбу с наивным и чистым парнем и втягивает его в сомнительную авантюру, которая катастрофически разрушает заколдованный сон деревушки. Через десятилетия странным образом не изменившийся Лазарь вновь посещает старых знакомых…

Фильм итальянского режиссера Аличе Рорвахер получил приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

«Захочу и соскочу. Супергерои» (16+)

Банда ученых снова в деле! Никакие тюремные стены не могут удержать эти гениальные головы «с приветом» от новых авантюр. В прошлый раз незадачливые изобретатели психотропных снадобий, несмотря на согласие сотрудничать с полицией, вновь оказываются за решеткой. Теперь, узнав о зловещих планах супертеррориста, они решают не полагаться на коварные власти, а спасать мир самостоятельно. Но для этого нужно сперва сбежать из тюрьмы. У нас есть план, коллеги? Ну разумеется! И, конечно же, совершенно безумный…

Этот фильм — третья, заключительная часть авантюрной комедии итальянского режисера Сиднея Сибилиа.

«Человек-паук: Через вселенные»

Кто не знает удивительного Человека-паука? Как и любой супергерой, он совершенно уникален. Хм, а вот и нет! Однажды Питеру Паркеру пришлось оказаться в компании множества своих собратьев, и они настолько разные, что некоторые ему бы и в страшном сне не приснились. Человек-паук — девчонка еще ничего, а вот Свинья-паук… Как и полагается, все они явились спасать мир — каждый свой. Ведь из-за суперколлайдера, попавшего в руки злодея, параллельные вселенные опасно сблизились и вот-вот может случиться чудовищная катастрофа. Супергероям придется срочно объединять усилия, ведь поведи они себя как пауки в банке, и погибель неминуема…

Полнометражный мультфильм по комиксовому мультиверсу сняли Боб Персичетти, Питер Рэмзи и Родни Ротман.

«Гринч»

Новый год и Рождество на носу! То есть это у нас они на носу, а у некоторых эти праздники давно в печенках сидят. Каждый год одно и то же — музыка, смех, фейерверки… Никто не думает о нежной нервной системе зеленого монстра Гринча, который одиноко живет в горной пещере над городом. И Гринч решает решить эту проблему раз и навсегда — украсть у шумных людишек их праздник…

Новую экранизацию известной сказки Доктора Сьюза, на сей раз анимированную и интернациональную, создали режиссеры Ярроу Чейни и Скотт Моужер.