Вашингтон, 13 декабря, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья дает мужу советы, однако решения он всегда принимает сам. Об этом первая леди США рассказала в интервью телеканалу Fox News.

Меланья Трамп во время присяги своего супруга

«Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет», — сказала Меланья Трамп.

Она отметила, что следит за новостями, насколько это возможно, и находится в курсе основных событий. Супруга президента призналась, что не всегда согласна с его тоном. Однако Трамп ежедневно борется за США и их народ, и, как боец, сам принимает решения и оценивает последствия.

Меланья Трамп добавила, что предсказала мужу победу, если он снова решит бороться за президентское кресло. Она заявила, что знает его и то, как он находит контакт с людьми.

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