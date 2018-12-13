Москва, 13 декабря, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 13 декабря, для рубля, вероятно, станет неоднозначным днем, с одной стороны рубль имеет все шансы на укрепление против евро, но с другой против доллара США, российская валюта, вероятно, будет слабеть, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Очевидно, что такая конфигурация изменения курсов на валютном рынке может возникнуть преимущественно не из-за «рублевых» событий, а из-за тех, что могут повлиять на американскую и европейскую валюты. Так что взор участников рынка 13 декабря будет направлен на запад, точнее говоря в Европу, где Европейский центральный банк должен будет объявить новые параметры монетарной политики», — пояснил эксперт.

Есть высокая вероятность того что из-за возникших проблем, в ходе заседания европейскому регулятору придется занять более мягкую и выжидательную позицию, чем это ожидается рынком. Это связанно с явным замедлением экономики еврозоны и с политическими проблемами в Великобритании, Франции и Италии.

«В случае если этот сценарий подтвердится, европейская валюта окажется под сильнейшим давлением, особенно по отношению к доллару США. Для российской валюты, это и будет означать возможность роста против евро и ослабления против американского доллара. В курсовом выражении это означает смещение торгового диапазона к евро до 74−75 руб. и к доллару США к 66,30−67,30 руб.», — считает Быков.

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