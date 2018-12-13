Сеул, 13 декабря, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Южная Корея занимает третье место по государственным расходам по уходу за ребенком.

Папа с ребенком

За последние несколько лет количество мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком резко возросло, сообщает MBN NEWS.

Согласно докладу о социальных тенденциях Кореи в 2018 году, опубликованному 13 декабря Статистической службой Кореи, в 2008 году доля мужчин, берущих отпуск по уходу составляла лишь 1,2%, однако к 2017 году эта цифра выросла до 13,4%.

В докладе сообщается о поощрительных мерах для мужчин, берущих отпуск по уходу, включая введения так называемого «месяца отца».

В течение этого месяца новоиспеченный родитель получает пособие до 100% от заработной платы.

В Корее самые маленькие расходы на пособия по уходу за ребенком среди стран входящих в ОЭСР. В 2013 году сумма расходов составила 1723 доллара на одного ребенка.

Однако в 2013 году в Нидерландах и Турции сумма выплат была ниже, чем в Корее.

За прошлый год, 39,8% родителей, в зависимости от уровня доходов, получили от 1 350 000 до 2 100 000 вон в месяц.