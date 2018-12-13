Москва, 13 декабря, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В здании московского Театра сатиры на Триумфальной площади было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Оноре Домье. Представление. 1860

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, дом 2», — цитирует слова источника агентство «Москва».

Отмечается, что на трупе мужчины 1970 года рождения не было признаков насильственной смерти. По факту произошедшего начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что в одной из гостиниц в центре Москвы было найдено тело мужчины 1979 года рождения. Признаков криминального характера смерти обнаружено не было.

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