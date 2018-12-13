Горно-Алтайск, 13 декабря, 2018, 08:46 — ИА Регнум. На мемориальном комплексе в Горно-Алтайске увековечили имена воинов-пограничников Дениса Каташева и Олимпиана Пашкунова, погибших при исполнении воинского долга. Об этом информирует Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай.

Пограничное управление УФСБ Имена погибших военнослужащих увековечили в Горно-Алтайске

Для родителей Дениса Каташева это событие имеет двойное значение.

«Теперь есть место, куда мы может прийти и поговорить с ним, положить цветы», — признался отец погибшего Николай Каташев.

«Знаете, словно сын снова вернулся в Горно-Алтайск, ведь мы не смогли даже похоронить его. Двадцать лет прошло. Спасибо!» — сказала его мать Татьяна Каташева.

Известно, что Денис Каташев, проходивший службу в 1998 году, погиб на участке отделения «Усть-Камчатск», Олимпиана Пашкунова убили в 2002 году в Северо-Кавказском пограничном округе. Оба пограничника награждены орденом Мужества посмертно.