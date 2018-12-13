Дамаск, 13 декабря, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Около 50% мин и бомб, оставленных боевиками в сирийской Восточной Гуте, обнаружены и обезврежены саперами. Об этом сообщил командир подразделения сапёров, занимающихся разминированием пригородов Дамаска, Маяс Махмуд Исса, передает RT.

Mil.ru Сапёры

Во время войны боевики устанавливали мины в жилых и административных зданиях. Сирийские саперы продолжают поиски боеприпасов, в этом им помогает российская военная полиция.

На сегодняшний день одна из главных задач — поиск мин и боеприпасов под завалами домов. Работа саперов осложняется состоянием домов в Восточной Гуте — зачастую они разрушены, пояснил Исса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время военной операции в Сирии российские инженерные войска провели разминирование 6,5 тыс. га территории, 1,5 тыс. км дорог и 19 тыс. зданий и сооружений.

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