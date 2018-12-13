Гавайи, США, 13 декабря, 2018, 08:12 — ИА Регнум. На Гавайях упал в океан принимающий участие в военных учениях истребитель ВВС США Hawker Hunter, сообщает Associated Press.

U.S. Air Force Истребитель ВВС США

По данным издания, истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу. Пилоту удалось катапультироваться, в настоящее время он находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два военных самолета ВМС США — транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 — столкнулись во время учебного полета у берегов Японии. Всего на борту воздушных судов находились семь человек.

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