Берлин, 13 декабря, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Прогнозы на исход выборов в Европейский парламент рисуют мрачную картину для партий, составляющих правительство Германии: их проблемы со снижением популярности продолжатся и в 2019 году, передает канал n-tv 13 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Согласно опросу института Insa, блок «Христианско-демократический союз» / «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 30% голосов. На европейских выборах 2014 года за него проголосовали 35% избирателей Германии. Их союзники по коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — в сравнении с 2014 годом теряют целых 11%, набирая в опросе 16,5% потенциальных голосов.

СДПГ уступает свое второе место «Зеленым», набравшим 17,5% (+7% относительно 2014 года). «Альтернатива для Германии» также прибавляет 7% и набирает 14,5% голосов. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) набрала в опросе 9% (+5,5%). Увеличилась и поддержка «Левых» до 9,5% (+2%).

Опрос проводился 8−9 декабря, в нем приняли участие 2047 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент пройдут в мае 2019 года. На выборах 2014 года наибольшее число мест в парламент (217 из 750) получила Европейская народная партия, в которую входят национальные христианско-демократические и консервативные партии, в том числе ХДС/ХСС.