Москва, 13 декабря, 2018, 07:15 — ИА Регнум. На торгах лондонской товарной биржи 12 декабря цена нефти продолжила рост. К вечеру среды нефть выросла в цене на 1,36%, до $61,11 за баррель. Положительные новости из России, в частности, о том, что уже в январе Россия сократит добычу нефти на 50−60 тыс. баррелей в день, поддержали рост цены, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Статистика по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США немного разочаровала рынок. Товарные запасы нефти сократились, но только на 1,208 млн баррелей. Ранее рынок ожидал их сокращения на 2,94 млн баррелей.

Тем не менее маловероятно, что разочаровывающая статистика опустит сегодня цену нефти снова ниже $60 за баррель, хотя отдельные локальные попытки дойти до $59,50 за баррель, наверное, могут иметь место. Прогноз на сегодня, 13 декабря, по цене барреля Brent пока остается на уровне в $60−62.

Читайте также: Динамику цен на рынке нефти «оживили»