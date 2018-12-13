РФ вновь притягивают к протестам во Франции, теперь через СМИ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- ABC подозревает российские СМИ в разжигании протеста во Франции;
- Саудовская Аравия формирует на Красном море новый политический союз;
- Горизонтальные субсидии не появятся раньше 2020 года;
- О возможной замене купюры в 5 тыс. рублей из-за переноса столицы ДФО;
- Экс-глава Рязани стал банкротом.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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