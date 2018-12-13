Москва, 13 декабря, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На Мосбирже 12 декабря рубль показал весьма разнородную и нестандартную динамику. Если несколько дней назад такая динамика означала, что российская валюта падала по отношению к доллару и росла по отношению к евро, то 12 декабря все было ровно наоборот. К вечеру рубль вырос к доллару на 0,3%, а к евро упал на 0,11%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

Относительным позитивом для рубля стало повышение Росстатом оценки темпов роста ВВП в третьем квартале 2018 года с 1,3% до 1,5%. Росстат также опубликовал оценку темпов роста ВВП за девять месяцев 2018 года в годовом исчислении, которые составили 1,6%. Цена на нефть 12 декабря продолжила расти. К вечеру баррель Brent вырос в цене на 1,36%, до $61,11. Курс евро к доллару в среду вырос на 0,4%.

Индекс российских гособлигаций RGBI в среду вечером вырос на 0,03%. Аукционы Минфина по размещению двух выпусков ОФЗ оказались неудачными. Выпуск трехлетних ОФЗ-ПД 25 083 с погашением в декабре 2021 года был размещен чуть более чем наполовину.

Средневзвешенная доходность составила 8,35% годовых, разместили облигаций только на 8,89 млрд руб. Выпуск ОФЗ-ПК 29 012 с погашением в ноябре 2022 года был размещен почти полностью, объем составил 5 млрд руб., разместили на 4,7 млрд руб. под средневзвешенную доходность в 7,75% годовых.

Исходя из стабильной внешней ситуации и отсутствия значимого негатива, на сегодня, 13 декабря, прогноз по курсу доллара остается в диапазоне 66−67 руб., а по курсу евро — 75−76 руб.

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