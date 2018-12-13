Российские чиновники сами критикуют, но критику не терпят: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Госдуме предложили блокировать сайты с критикой властей;
- В Госдуму внесён законопроект о штрафах за фейки;
- Использование нацистской символики могут разрешить в учебных целях;
- Новый глава Хакасии раскритиковал старую власть;
- Свердловский губернатор объяснил возвращение на работу Глацких.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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