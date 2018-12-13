Нижний Новгород, 13 декабря, 2018, 06:01 — ИА Регнум. В Нижегородской области конфликт на парковке обернулся для одной участницы больницей, а для другой — задержанием. Жительница Нижнего Новгорода, посчитав, что автомобиль другой горожанки мешает ей проехать, избила ту щёткой для очистки снега, а когда осознала содеянное, то заявила, что «папа решит все вопросы», и ушла. Не остановило хулиганку и то, что в момент конфликта у второй участницы на руках был семимесячный ребёнок. Обе участницы конфликта, о котором стало известно из слов очевидцев, опубликовавших сведения в паблике соцсетей, написали встречные заявления друг на друга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Насилие

12 декабря 2018 года в одном из нижегородских автопабликов с просьбой о поиске очевидцев появилось сообщение, что «у клиники неадекватная женщина избила маму с ребёнком на руках» и «рассекла ей голову» так, что в итоге потребовалось накладывать швы.

«Всё потому, что водитель «Киа» поставила неудачно машину, а владелица «Прадо» не смогла выехать. К моменту, когда женщина вышла из клиники, неадекватная дама лупила по «Киа» щеткой для очистки снега, а когда владелица «Киа» стала осматривать машину на предмет повреждений, хозяйка «Тойоты» переключалась на неё. Била, пока не пошла кровь из головы, ребёнок был на руках и очень кричал. В этот момент агрессивная дама заявила, что папа решит все вопросы, и ушла, оставив свою машину. Дожидаться приезда полиции и ГИБДД не стала. Говорят, от неё сильно пахло перегаром! Считаю, своих героев город должен знать в лицо!» — написал автор сообщения и попросил очевидцев откликнуться, чтобы «привлечь обидчицу к ответственности».

Позднее из нижегородских СМИ стало известно, что водительница на «Прадо» по имени Марина является директором одного из ресторанов города, и в тот же день она пришла в отделение полиции подавать заявление как пострадавшая.

«В полиции сообщили, что 39-летняя нападавшая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — пишет портал «Нижний Новгород. Онлайн».

Вокруг истории развернулась дискуссия, горожан волнует, ответит ли женщина, заявившая, что «папа решит все вопросы», за свои действия по всей строгости закона.

«Голову проломить — хулиганство? Тут как минимум нанесение тяжких телесных повреждений, наверное», «А эту тётю на крузере надо сажать», «Жаль девушку с ребёнком, ситуация не из лучших, конечно…», «Товарищи, ну неужели это нормально?!», «У клиники есть, наверно, камеры видеонаблюдения. Однозначно, необходимо идти в полицию, нельзя оставлять эту ситуацию без ответа!», «Люди озверели! Поэтому думайте! Прогнозируйте! И будьте очень аккуратны, тем более с детьми», — пишут горожане.