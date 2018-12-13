Варшава, 13 декабря, 2018, 05:08 — ИА Регнум. В сейме Польши прошло голосование о доверии правительству действующего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, сообщает TVN24.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

Сообщается, что действующее правительство поддержал 231 депутат, «против» выступил 181 член сейма, а еще двое воздержались. Таким образом, состав действующего правительства остается тем же.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к сейму с просьбой поддержать его правительство. По его замыслу, вотум доверия, полученный правительством от сейма, даст возможность продолжать задуманные реформы.