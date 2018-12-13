Торонто, Канада, 13 декабря, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Канадские полицейские на одной из станций метро в Торонто задержали мужчину с топором, сообщает СTV.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

Сообщается, что мужчину задержали на станции «Спадина», которая находится в центре Торонто. Очевидцы видели, как сотрудники полиции задерживают мужчину, размахивающего топором.

В результате инцидента пострадавших не было. Из-за опасного мужчины с топором поезда проезжали мимо станции без остановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря мужчина с топором ворвался в книжный магазин на улице Маяковского в Петербурге. Мужчина достал топор и начал громить полки магазинов.