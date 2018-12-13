Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Очередное антииранское выступление прозвучало в Совете Безопасности ООН: от лица Соединенных Штатов выступил американский госсекретарь Майк Помпео.

Gage Skidmore Майк Помпео

Глава госдепа обвинил Тегеран в ядерных амбициях и нарушении резолюции по оружию массового уничтожения. По словам американского дипломата, Вашингтон договаривается с другими членами Совбеза о возобновлении антииранских санкций.

«Совбез не должен снимать эмбарго на поставки оружия Ирану и в 2020 году», — заявил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря иранский генерал Амир Али Хаджизаде (командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции) объявил о новых испытаниях баллистической ракеты. По его словам, в Иране ежегодно проводится 40−50 тестовых ракетных пусков.

Напомним, инициатором выхода из так называемой ядерной сделки с Ираном выступил президент США Дональд Трамп. Это стало еще одним поводом к обострению ситуации на Ближнем Востоке.

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Несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало соблюдение Тегераном соглашения по ядерной программе, Вашингтон продолжает в резкой форме обвинять иранцев в ядерных амбициях.