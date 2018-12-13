Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Избранная генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о намерениях провести расследование деятельности президента США Дональда Трампа, его семьи и круга его знакомств, которые могли потенциально нарушать закон. Проверку деятельности Трампа она намерена провести после вступления в должность в 2019 году, сообщает телеканал NBC News.

Дональд Трамп

«Мы задействуем каждый закон, чтобы проверить деятельность президента Трампа и его финансовые транзакции, в том числе и его семьи. Мы хотим узнать обо всех, кто находится в знакомствах с ним, чтобы проверить, не нарушали ли они закон», — заявила она.

Джеймс подчеркнула, что намеревается проверить деятельность Трампа в торговле недвижимостью, факт переговоров в 2016 году о строительстве Trump Tower в России, государственные субсидии, которые получали компании Трампа, а также проверить всю деятельность фонда Trump Foundation.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Верховный суд штата Нью-Йорк отказался прекращать расследование в отношении фонда Trump Foundation, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. По словам судьи, конституция США не дает Трампу никакого иммунитета перед правосудием.