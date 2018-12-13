Москва, 13 декабря, 2018, 03:46 — ИА Регнум. 90 лет со дня рождения советского писателя Чингиза Айтматова исполняется 13 декабря.

Elke Wetzig (Elya) Чингиз Айтматов

Напомним, Чингиз Айтматов удостоен званий народный писатель Киргизской ССР (1974 г.), народный писатель Казахстана, Герой Киргизской Республики и Герой Социалистического Труда (1978 г.).

Айтматов — лауреат Ленинской (1963 г.) и трех Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983 гг.).

Его литературный дебют — рассказ «Газетчик Дзюйдо» (1952 г.). Мировую известность писателю принесла повесть «Джамиля» (1958 г.). Ленинскую премию Айтматов получил за сборник «Повести гор и степей» (1963 г.), а Государственные премии СССР за «Прощай, Гульсары!» (1966 г.), «И дольше века длится день» — его первый роман.

Последним опубликованным в СССР произведением стал роман Айтматова «Плаха». Затем писатель эмигрировал. Скончался Айтматов в ФРГ 10 июня 2008 года.