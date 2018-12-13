Вашингтон, 13 декабря, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Российская сторона требует у Вашингтона содержать гражданку РФ Марию Бутину в человеческих условиях, сообщили в пресс-службе посольства России в США.

В американской тюрьме

После посещения российскими дипломатами Бутиной в тюрьме они заявили, что в отношении удерживаемой под стражей гражданки РФ «по-прежнему применяется режим административной сегрегации». Это вредит здоровью Бутиной, которая ежедневно находится в изоляции по 22 часа.

«13 декабря состоятся судебные слушания, на которых будут присутствовать наши представители, — отметили в посольстве. — Требуем перевода Марии на гуманные условия содержания».

Российская сторона подчеркивает, что делает все, чтобы скорее освободить Бутину. Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ распространили информацию о готовности Бутиной пойти на сделку со следствием.