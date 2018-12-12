Москва, 13 декабря, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Видео с вертикальным взлетом новейшего российского истребителя МиГ-35 на форсаже опубликовал телеканал «Звезда».

Dmitriy Pichugin Новейший российский истребитель МиГ-35

Запись была сделана для программы «Военная приёмка», очередной выпуск которой будет посвящен МиГ-35. Истребитель поднимается в воздух и набирает высоту почти в вертикальном положении.

В этот момент его двигатель работает в форсажном режиме (применяется для временного увеличения тяги, как правило, в военных самолётах). В определённый момент самолёт совершает красивый вираж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что испытания МиГ-35 проходят с опережением графика и завершатся в 2019 году.