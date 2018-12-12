Санкт-Петербург, 31 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Своё участие в Петербургском международном экономическом форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий. Об этом заявил 31 мая советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, сообщили в пресс-службе ПМЭФ.

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Сейчас подтвердили участие 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий», — заявил Кобяков.

Он назвал ПМЭФ одним из суверенных центров мирового развития, выполняющего исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы.

Кобяков отметил, что показатели участия и интерес к ПМЭФ вышли на доковидный уровень. По словам советника президента, период восстановления деловой активности закончился и началась фаза роста. По количеству участников форум уже превысил показатели 2019 года.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее сообщалось, что участие в форуме примет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он выступит на сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей», которая состоится 6 июня. Также ПМЭФ посетят представители движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которое контролирует власть в Афганистане. Страну представят министр труда и глава торгово-промышленной палаты.

28 мая стало известно, что выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что форум должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава страны.