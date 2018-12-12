Киев, 13 декабря, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Украинские рыбаки не смогут ловить рыбу в Азовском море из-за отсутствия согласованных квот между Россией и Украиной, заявили в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины, сообщило 12 декабря информационное агентство «Укринформ».

NASA Азовское море

"Отсутствие протокола (совместно российско-украинской комиссии — ИА REGNUM ) лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле», — рассказали в ведомстве.

Такая ситуация может привести к непредвиденным последствиям, включая падение уровня добычи биоресурсов, считают чиновники.

Вне закона может отказаться 91 субъект хозяйствования и флотилия из более 800 различных плавсредств.

Напомним, 23 октября представитель так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат Верховной рады Рефат Чубаров сорвал заседание комиссии, которая должна была распределить квоты на вылов рыбы.

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