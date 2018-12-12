Вашингтон, 12 декабря, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, что ранее адвокат Коэн признал себя виновным в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний. Речь в первую очередь идёт о предвыборной кампании его клиента — Дональда Трампа.

По версии следствия, Коэн передавал средства, собранные на кампанию, двум женщинам, которые ранее якобы имели связь с Трампом. Эта была своеобразная плата за молчание.

Кроме того, Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как в отношении адвоката Коэна было начато расследование, он отрицал свою вину и явно надеялся, что в случае обвинительного приговора его бывший клиент, а ныне президент США Трамп помилует его. Однако с течением времени и после явного намерения Трампа дистанцироваться от Коэна адвокат решил пойти на сотрудничество со следствием и признал себя виновным по ряду пунктов обвинения.