Лондон, 12 декабря, 2018, 22:15 — ИА Регнум. «Я собираюсь защищаться изо всех сил», — сказала британский премьер-министр Тереза Мэй, представ сегодня, 12 декабря, в дверях своей резиденции на Downing Street. Так она объявила о своем намерении «драться зубами и когтями» за лидерство в партии консерваторов, пишет испанское издание El Pais. Евроскептикам наконец удалось собрать 48 депутатов из ее собственной парламентской группы, послания от которых были необходимы для вынесения вотума недоверия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

«Смена лидера Консервативной партии подвергнет риску нашу страну и создаст неопределенность, которую мы не можем себе позволить, — заявила Мэй. — У нового лидера не будет времени на новые переговоры [с ЕС] по поводу Соглашения о выходе и на продвижение необходимых законодательных актов в парламенте до 29 марта. Его первым решением будет расширить или отменить 50-ю статью [которая запустила в Соединенном Королевстве «таймер» выхода из ЕС], и это повлечет за собой задержку или даже остановку Брексита, в то время как люди хотят, чтобы мы завершили этот процесс».

Ранее лидеры 27 государств, входящих в Евросоюз, продемонстрировали твердость в отказе от нового обсуждения условий Брексита — при готовности поддержать Мэй каким-то иным образом. Премьер-министр просила переформулировать условия соглашения в Гааге, Берлине и Брюсселе, однако найти новые лазейки в тексте документа ей не удалось. Тем не менее политик не поддалась отчаянию и достигла по меньшей мере согласия искать «обладающие юридической силой формулы», способные унять беспокойство британских парламентариев. Из-за их недовольства соглашением намеченное на 11 декабря голосование пришлось перенести.

Еврокомиссия и британские должностные лица уже обсуждают в двустороннем порядке компромиссное решение, которым, как ожидается, может стать декларация, подтверждающая желание ЕС избежать постоянной привязки Великобритании к структурам Союза. В этом документе должно быть ясно обозначено, что гарантии, призванные исключить возможность возникновения реальной границы между «двумя Ирландиями» (в т.ч. членство Соединенного Королевства в таможенном союзе), станут решением только «на крайний случай». От них можно будет неким образом отказаться, если при заключении коммерческого соглашения между Северной Ирландией и остальной частью острова возникнут проволочки.