Мадрид, 12 декабря, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике «подстрекательские» высказывания лидеров Каталонии, 12 декабря передает агентство Reuters.

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«За последние несколько дней мы слышали от некоторых лидеров движения за независимость неприемлемую подстрекательскую риторику», — заявил Санчес в ходе выступления в парламенте Испании.

Премьер-министр также заявил, что готов к переговорам с правительством Каталонии — когда оно будет представлять «весть регион», а не только «сепаратистов» — и напомнил о «крупной задолженности» мятежного региона.

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