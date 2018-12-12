Киев, 12 декабря, 2018, 21:31 — ИА Регнум. На Украине введён запрет на вакцину против ветряной оспы «Варилрикс», сообщило 12 декабря одесское издание «Таймер» со ссылкой на государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

NIAID Вакцинация

Вакцина от бельгийского производителя GlaxoSmithKline Biologicals снабжена маркировкой на русском языке.

«После получения предписания проверить наличие указанной серии лекарственного средства и принять меры по его изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и/или уничтожения», — сказано в сообщении госслужбы.

Напомним, 7 декабря 2018 года Ивано-Франковская область вслед за Львовской, Тернопольской и Житомирской областями Украины запретила публично использовать «русскоязычный культурный продукт» на своей территории.

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Кроме того, на Украине продолжается сильнейшая за всю её историю эпидемия кори. Значительная часть населения страны оказалась не привита.

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