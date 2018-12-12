Киев, 12 декабря, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Украина будет настаивать на том, чтобы Европейский союз по примеру США согласился ввести «азовский пакет» санкций против России. Об этом 12 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя с борта президентского самолета цель своего визита в Брюссель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко в ЕС

«Мы должны убедиться в том, что будет рассмотрен и принят во внимание азовский пакет, как вчера сделали США в своей резолюции конгресса. Есть четкая позиция США по ответственности Российской Федерации относительно определения этого как акта агрессии против Украины и как попытка оккупации Азовского моря и Керченского пролива», — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что ЕС продлит ранее введенные санкции в отношении РФ.

«Сейчас отбываю с рабочим визитом в Брюссель, где произойдут чрезвычайно важные решения для Украины. Буду бороться за то, чтобы они были наполнены реальным, конкретным содержанием. Это решение, о котором очень сомневались полгода назад, что удастся продолжить санкции против Российской Федерации. Сейчас я твердо настроен на то, что у нас есть более чем убедительные аргументы для того, чтобы санкции были продолжены», — добавил Порошенко.

Кроме того, он заявил о необходимости усилить вооруженные силы Украины.

«Нам нужно усилить способности Вооруженных сил Украины… Нужно укрепить международную солидарность вокруг Украины, чтобы агрессор четко понимал, чем больше будет агрессивных действий, тем больше будет ответственность, тем больше заплатит Российская Федерация как страна-агрессор за абсолютно безответственные агрессивные действия в отношении нашего государства. Именно это будет предметом моих переговоров в Брюсселе», — подытожил Порошенко.

Как сообщалось, 10 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 12−13 декабря президент Порошенко посетит Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и руководством ЕС.

«У него будут встречи с генсеком НАТО. Он также будет встречаться с президентом Европейского совета Туском и руководством Европейского союза», — рассказал Климкин.

Напомним, ранее Порошенко поблагодарил палату представителей конгресса США за единогласное принятие резолюции о признании агрессии России в Керченском проливе.

«Ударный день поддержки Украины в США. Благодарен палате представителей конгресса США, которая приняла сразу три очень важные резолюции. Американские парламентарии осудили военную агрессию, совершенную РФ против украинского государства в Керченском проливе. Отдельной резолюцией конгресс высказался против завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2». И, наконец, решение, которого украинцы ждали десятилетиями и над которым неустанно работала наша дипломатия и украинская община в США. Палата представителей конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это без сомнения историческое решение теперь уже всего конгресса США», — отметил Порошенко.