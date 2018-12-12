Калуга, 12 декабря, 2018, 19:31 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области после многолетнего ожидания в местные деревни наконец провели газопровод. Как сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в праздничном мероприятии, приуроченном к пуску газа, приняли участие руководители области, района и строители газопровода.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области, Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков поздравил селян с новогодним «подарком»

Министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков, поздравляя собравшихся, отметил, что, несомненно, это социально значимое событие изменит к лучшему условия проживания многих семей района. Он также призвал селян активней подключаться к газовым сетям:

«Теперь дело за вами — побыстрее проводите в свои дома газ, чтобы труд многих людей, участвующих в строительстве газопроводов, не был напрасен, чтобы действительно ваша жизнь стала уютнее и комфортнее, чтобы в село начала возвращаться молодежь».

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Строительство объекта «Газопровод межпоселковый от села Трубино — село Федоровское — деревни Подчервино Жуковского района Калужской области», протяженностью 6,8 км, осуществлено за счет средств ПАО «Газпром». Уличные сети общей протяженностью 7,1 км в населенных пунктах, расположенных на трассе межпоселкового газопровода, построены за счет средств областного бюджета. Таким образом, созданы условия для газификации 300 домовладений.

Напомним, на территории калужского региона совместная работа ПАО Газпром и областного правительства по строительству межпоселковых и уличных газопроводов ведется с 2005 года. В 2018 году за счет ПАО «Газпром» построено около 300 км межпоселковых газопроводов, за счет средств областного бюджета — около 100 км уличных газопроводов. Созданы условия для газификации порядка 5 тыс. домовладений и квартир, прежде всего в сельской местности. По состоянию на 1 января 2018 года уровень газификации Калужской области природным газом составил 82%, в том числе населенных пунктов в сельской местности — 67,2% .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области предлагают выйти с федеральной инициативой по регулированию стоимости подключения к газу частных домовладений. В калужском регионе в настоящее время стоимость подключения к газовой трубе для частных лиц в среднем составляет до 90 тыс. рублей.