Москва, 12 декабря, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) не повлечёт изменения купюры номиналом в пять тысяч рублей или же ее изъятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Это предположение смешно. Это шутка», — заявил Емельянов, комментируя возможность смены купюры в связи с переносом «столицы» ДФО.

В целом же депутат оценил перенос столицы скорее позитивно, хотя и подчеркнул, что в дальнейшем он несколько затормозит развитие самого Хабаровска.

«То, что перенос столицы из Хабаровска во Владивосток придаст стимул развитию Дальнего Востока, но в определённой степени затормозит Хабаровск — очевидно», — добавил он.

Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выступил с предложением переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Идею поддержали полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а позже и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

10 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин дал согласие на перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Вместе с тем в самом ДФО предложение оценивается неоднозначно. Звучат также предположения: станет ли следующим шагом изъятие Хабаровска с купюры либо же вовсе последует ее изъятие.

Отметим, что на купюре номиналом в 5000 рублей изображен Хабаровск. На лицевой стороне купюры — памятник графу Муравьёву-Амурскому, а на оборотной стороне купюры — мост через реку Амур.