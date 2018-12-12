Москва, 12 декабря, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген груп Рус» объявил об отзыве 7095 транспортных средств, реализованных в России. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Росстандата.

Отзыву подлежат автомобили Audi моделей A4, А5, А6 и Q5, реализованные в период с 2012 по 2017 год.

Сообщается, что на некоторых автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI возможно проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Вследствие этого не исключены локальные оплавления.

На отзываемых транспортных средствах будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.