Ереван, 12 декабря, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Посольство США в Армении призвало граждан США по мере приближения сезона отпусков быть бдительными из-за «традиционного увеличения числа преступлений в это время».

Ереван

В заявлении отмечается, что в период праздников «может увеличиться число грабежей, карманных краж, взломов жилых домов».

«Существуют также постоянные угрозы со стороны транснациональных террористических организаций и отдельных лиц, вдохновленных экстремистской идеологией по всей Европе. Экстремисты продолжают сосредотачиваться на туристических местах, таких как торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, места поклонения, транспортные узлы и другие легкодоступные цели, часто посещаемые людьми с Запада», — говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

В связи с этим глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Ааронян заверил, что страна безопасна для туристов, а криминогенная обстановка находится под контролем.

«Многочисленные международные организации признали Армению и ее столицу абсолютно безопасными. Полиция и другие правоохранительные органы страны обладают всеми возможностями и средствами для обеспечения безопасности наших сограждан и гостей», — заявил представитель армянской полиции.

В свою очередь Армянский национальный комитет Америки (АНКА) выразил удивление в связи с предупреждением посольства США в Армении.

«Непонятно, почему посольство США в Ереване предупреждает американских граждан о преступности в Армении — в стране с низким уровнем преступности и одном из самых безопасных мест на планете для американских туристов (по данным самого Государственного департамента).

Также непонятно почему посольство просит американцев в Армении проявлять бдительность в отношении «угроз, исходящих от транснациональных террористических организаций и отдельных лиц», которые, по всем данным, никогда не присутствовали в Армении», — сказано в сообщении АНКА.