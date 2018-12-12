Дербент, Дагестан, 12 декабря, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Начальник отдела закупок администрации города Дербента Юсуф Юсуфов уволен с занимаемой должности. Причиной такого решения стали выявленные в работе отдела нарушения, связанные с поставкой продуктов в школьные и дошкольные учреждения города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Derbent.org Юсуф Юсуфов

На нарушения в присутствии главы Дербента Хизри Абакарова указал председатель контрольно-счетной палаты города Маил Ибрамхалилов. Отмечается, что Юсуф Юсуфов свою вину отрицал, но никаких доказательств представить не смог. Градоначальник заявил подчинённому, что документы на него будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Читайте также: Победитель конкурса «Мой Дагестан» получил пост в мэрии Дербента

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хизри Абакаров распоряжением от 6 декабря 2018 года назначил своим заместителем одного из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Видади Зейналова. Прежде, с 1998 по 2013 годы, он занимал должность главы банка ОАО «Дербент-кредит», а с 2013 года и до нового назначения был руководителем дополнительного офиса ПАО Сбербанк. Зейналов имеет звание заслуженного экономиста Дагестана, а также награжден почетной грамотой Госсовета республики.

Читайте также: Мэр Дербента раздал нуждающимся семьям свою первую зарплату