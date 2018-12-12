Москва, 12 декабря, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Министерство финансов России 12 декабря провело аукционы по размещению облигаций федерального займа на общую сумму 13,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Как уточняется, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 8,9 млрд рублей 16 млрд 179 млн рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года. Объём предложения составил 16,2 млрд рублей, спроса — 40,5 млрд рублей.

Кроме этого, ведомство разместило ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 012 в объёме 4,7 млрд рублей с датой погашения 16 ноября 2022 года. Объём предложения составил 5 млрд рублей при объёме спроса — 14,1 млрд рублей.

Напомним, накануне Минфин анонсировал проведение ежемесячных аукционов по размещению ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с индексом потребительских цен в России, начиная с 19 декабря.