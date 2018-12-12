Махачкала, 12 декабря, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Осуждённый сын бывшего мэра города Махачкалы Бадрудин Мусаев объявлен в розыск. Советский районный суд столицы Дагестана направил соответствующее постановление в управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Напомним, Бадрудин Мусаев 31 мая 2016 года на своем автомобиле грубо нарушил правила дорожного движения: выполнял заносы и развороты на пересечении двух центральных улиц города Махачкалы. Кроме того, он попытался совершить наезд на сотрудника ГИБДД, пытавшегося пресечь его действия.

После того как Мусаев был остановлен, он напал на стражей порядка, сопровождая действия оскорблениями и угрозами. В ходе потасовки один полицейский сломал палец, второй получил травмы различной степени тяжести. Свою вину подозреваемый не признал. Он заявил, что его намерено перепутали с его другом, у которого и произошёл конфликт с сотрудниками правопорядка.

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В сентябре 2017 года Советский районный суд Махачкалы вынес подозреваемому оправдательный приговор, однако Верховный суд Дагестана позже отменил это решение. А 9 июля 2018 года всё тот же районный суд вынес Бадрудину Мусаеву уже обвинительный приговор и отправил его в колонию на два с половиной года.

Подсудимый на оглашение приговора не явился и находится на свободе по сей день. Его не объявляли в розыск по причине того, что дело находилось на рассмотрении в суде высшей инстанции республики, а приговор не вступил в законную силу. В середине октября в Верховном суде Дагестана состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты обвиняемого, однако решение суда первой инстанции было оставлено в силе.