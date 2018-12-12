Ярославль, 12 декабря, 2018, 16:37 — ИА Регнум. 13 декабря Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ярославль посетит Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Yarregion.ru Форум «ПроеКТОриЯ» в Ярославле

Президент примет участие в открытом уроке «Направление прорыва», который будет транслироваться в школы по всей стране.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году участниками форума стали более 500 школьников и педагогов из разных регионов страны. Основные направления форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.

Владимир Путин проведёт также встречу с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и побеседует с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер.

В этот же день глава государства посетит Российский театр драмы имени Федора Волкова и встретится с деятелями театрального искусства. 2019 год объявлен Годом Театра. Ярославль считается родиной российского публичного театра, именно здесь актер Федор Волков организовал первые общедоступные представления.

Владимир Путин уже был в Волковском — в 2000 году он принимал участие в торжествах, посвященных 250-летию театра. В ходе визита президент увидит масштабное представление, посвященное истории русского театра.