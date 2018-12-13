Киев, 13 декабря, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Отношения Украины и МВФ становятся проще — во всяком случае, формально. Правительство страны одобрило меморандум о сотрудничестве с МВФ, чей совет директоров будет, в свою очередь, обсуждать Украину 18 декабря. Это расписание, однако, рушит прогноз главы Нацбанка Якова Смолия о том, что МВФ перечислит транш до 15 декабря. Как разворачиваются события в связях Украины и МВФ в частности и в экономике этой страны в целом, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

При этом, как отмечает экономист Виктор Скаршевский, 2018 год еще не закончен, но Украина уже вернула МВФ вдвое больше, чем получила — при том, что в 2016—2017 годах соотношение было равным. Если же к концу года МВФ предоставит Украине транш на сумму $1,5−2 млрд, баланс вновь окажется нулевым.

Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман позитивно оценивает намерение Киева планировать госбюджет на 3 года вперед. В соответствии с этим намерением Рада приняла закон, а глава минфина Оксана Маркарова называла это «цивилизованным подходом к бюджетному планированию с государстве». По словам Люнгмана, надежное планирование развития государства в пределах всего лишь одного года — затруднительно:

«Переход к созданию бюджета на период до трех лет создает предпосылки для значительно более эффективного использования средств как государства, так и средств местного самоуправления».

Пока эту реформы «в верхах» хвалят, один из крупнейших игроков на рынке украинской недвижимости Мохаммад Захур заявил, что реформами команда Петра Порошенко не занимается в принципе — она их только имитирует:

«…Коррупция и рейдерство в Украине сегодня никуда не исчезли. Даже ЕВА и посольство США в Украине в своих докладах отмечают, что синдром войны на украинской территории лишь на пятом месте [в рейтинге Foreign Investor Survey 2018]. А значит, Порошенко и его команда уже не могут ссылаться на фактор войны, мотивируя этим медленный ход реформ в стране».

О других новостях украинской экономике читайте в статье: Масштабы грабежа постмайданной Украины — $70 млрд за 5 лет: обзор экономики

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