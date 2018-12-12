Ярославль, 12 декабря, 2018, 16:04 — ИА Регнум. 12 декабря в ярославском СИЗО-1 прошел урок, посвященный Конституции России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Урок в СИЗО

Урок прошел для несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО. Его провели сотрудники аппарата детского омбудсмена совместно со студентами-волонтерами. Волонтеры рассказали об истории создания Конституции России, об основных правах и обязанностях человека и гражданина.

Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного осмотрели камеры, в которых содержатся несовершеннолетние, обсудили условия их содержания.

«Контроль за соблюдением прав детей, содержащихся в следственном изоляторе, проведение для них тематических уроков с целью реализации права на образование — одна из приоритетных задач в нашей деятельности», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Тематические лекции для несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, проводятся в Ярославле регулярно. Их инициатором выступил Михаил Крупин.