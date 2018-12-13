Москва, 13 декабря, 2018, 07:36 — ИА Регнум. На заседании Общероссийского гражданского форума Анатолий Чубайс призвал общество «сказать спасибо» российскому бизнесу за всё, что он (бизнес) сделал для страны. Почему зов Чубайса достиг противоположной цели, а адресат не поспешил восторгаться достижениями бизнеса, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Анатолий Чубайс

Потеря российской так называемой элитой цивилизационного чутья удивительна. Случай с Чубайсом здесь можно рассматривать как показательный — положив свою жизнь на служение псевдолиберальному идеалу (если такое словосочетание в принципе уместно), Чубайс хочет лицезреть благодарность от тех, кто пережил эти усилия. Но уже абсолютно понятно, что благодарности дождаться не придется, и похоже, что эта ситуация трудно переносима, поскольку требует признания собственных ошибок.

Вместо этого Чубайсом, да и его единомышленниками, обвиняются в неправильно сложившихся отношениях с народом кто угодно, кроме самих себя — власть не та, народ бестолков и пр. Современная же «элита» до сих пор тщится убедить граждан, что «СССР развалился сам», а бизнес во главе с Чубайсом спас людей из-под руин. Но, похоже, совсем другая точка зрения, согласно которой пресловутый бизнес и развалил страну, а население спасалось, как могло, остается доминирующей. И с чего бы это?..

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