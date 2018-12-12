Санкт-Петербург, 12 декабря, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров сожалеет, что стадион на Крестовском острове, на который петербургские налогоплательщики потратили почти 50 млрд рублей, получил название «Газпром Арена». Об этом он заявил в среду, 12 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Макаров добавил, что благодарен «Газпрому» за его вклад в экономику Санкт-Петербурга, хотя и критикует компанию за позицию по теплосетям.

«Безусловно, мы благодарны «Газпрому» за поддержку команды «Зенит». Считаю абсолютно искренне (главу компании) Алексея Миллера патриотом нашего города, то, как они стремятся вложиться в город, это искренне. А переименование? Я же патриот Санкт-Петербурга, города-героя Ленинаграда. У меня переименование вызывает какое-то сожаление», — сказал Макаров.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что тоже придерживается такой точки зрения, и предлагал экс-губернатору Георгию Полтавченко провести голосование и выбрать название, учитывая мнение петербуржцев, которые за стадион и заплатили.

Вячеслав Макаров считает, что «Газпром» присвоил название арены исходя из «рекламных или коммерческих» интересов. Единоросс тоже напомнил, что стадион построили за счет горожан.

«Так что это вызывает сожаление и недоумение», — добавил он.

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Однако по концессионному соглашению, по которому город передал стадион футбольному клубу «Зенит» в аренду на 49 лет за рубль, «Зенит» имеет право выбрать любое название, о чём клуб уже проинформировал общественность. В Смольном пока затрудняются сообщить, насколько законным был этот пункт соглашения, ведь все названия должны проходить через Топонимическую комиссию при правительстве.