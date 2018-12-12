Москва, 12 декабря, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Инвесторы рынка нефти продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении с 1 января 2019 года совокупной добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день, имеющее целью ограничить рост избыточного предложения «черного золота» на мировом рынке и поддержать котировки, которые за последние пару месяцев снизились более чем на 30%. Все эти новости нефтяные цены отыграли с резким повышением волатильности, продемонстрировав здоровый симптом изменяющегося рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 12 декабря, торговля фьючерсами на нефть Brent на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне открылась с гэпом в 32 цента и днем торгуется на уровне $60,65 за баррель, показывая рост на 0,75%, тогда как фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подрастают на 0,95% — до 52,15 за баррель. Динамику цен на рынке нефти «оживили» новые данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API), которые показали резкое снижение запасов за прошлую неделю на 10,2 млн баррелей после роста на 5,4 млн неделей ранее», — привел цифры эксперт.

Однако котировкам эталонных сортов нефти пока так и не удается покинуть четырехдолларовый диапазон последней пары недель: в границах поддержки и сопротивления $59−63 и $50−54 за баррель для марки Brent и WTI соответственно. Сегодня свой отчет по запасам представит минэнерго США. Согласно срединному экспертному прогнозу от WSJ, отчет покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей, что может спровоцировать новый всплеск волатильности.

«Такая динамика цен может свидетельствовать о двух факторах: либо инвесторов не удовлетворило снижение добычи ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в день, вместо обозначенных ранее 1,5 млн, либо над рынком довлеют другие «медвежьи» риски, такие, например, как возможность замещения объемов сокращения коалиции увеличением добычи нефти в США», — пояснил Попов.

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