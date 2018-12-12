Ереван, 12 декабря, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Находящийся под арестом бывший первый заместитель начальника Службы госохраны Армении, глава охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян выступил с заявлением, проинформировав, что готов передать около $6 млн государству.

Пресс-служба СНБ Армении Задержанный при выходе из банка Вачаган Казарян

По его словам, он представил следственному органу все источники финансовых средств, которые на протяжении десяти дет находятся на его банковских счетах и счетах его жены, а также происхождение обнаруженных наличных средств.

«Их существенная часть принадлежит бизнесмену и меценату, проживающему за рубежом моему другу, имя которого раскрывать считаю нецелесообразным. Эти суммы полностью законны, и получены еще до появления статьи о незаконном обогащении», — говорится в заявлении.

Он отметил, что различные госорганы по указанию следственной службы с целью конфискации этих финансовых средств в пользу государства пытаются связать его с разными компаниями, там осуществляются налоговые проверки, счета его родственников оказались под незаконным арестом».

«Думаю, этим связана субъективная позиция следственных органов, которые отказываются освободить меня под залог. Вне зависимости от всего, мы готовы передать эти финансовые средства — около $6 млн. государству для осуществления программ по укреплению Армении и Карабаха или на другие государственные нужды», — отметил Казарян.

Казарян был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов). При обыске в доме Казарянов у его супруги нашли 35 миллионов драмов (72,5 тысячи долларов), 1,11 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро. А в принадлежащем Казаряну «Янс Клубе» нашли свыше полутора миллионов долларов наличными. 24 июля Казарян был освобожден из-под стражи под залог в один миллиард драмов (более двух миллионов долларов). Кто внес сумму залога, не сообщалось. Однако 15 ноября он был вновь арестован. Такое решение принял Кассационный суд, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры.

12 дек суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство об освобождении под залог Вачагана Казаряна. В качестве залога предлагалась сумма в размере от 5 миллионов драмов.

28 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александр (Сашик) Саргсян изъявил желание отдать государству $30 миллионов, имеющихся на его банковском счете. Никол Пашинян также отметил, что имущество ещё на пять миллиардов драмов ($10,3 млн) пожелал сдать государству арестованный генерал, депутат парламента Манвел Григорян. Кроме того, по словам Пашиняна, члены семьи бывшего главы таможенной службы Армении обратились в управление госимуществом, чтобы подарить гостиницу Golden Palace в Цахкадзоре государству.