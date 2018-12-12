Москва, 12 декабря, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко уже далеко не первое подобное заявление. Существенных последствий для мировых рынков оно иметь не будет, поскольку за ним, как и за предыдущими, не последует никаких реальных действий, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Объявлять войну России Украина не будет, поскольку такая война может для неё быстро и печально закончиться, причём без вступления на территорию страны хотя бы одного российского солдата», — считает эксперт.

Такое объявление дало бы формальный повод для точечных ударов российских авиации и ракетных войск по объектам военной, транспортной и топливной инфраструктуры Украины, что окончательно поставило бы крест на возможностях Киева продолжать АТО и противодействовать сепаратистским выступлениям в других регионах, не говоря уж об экономических последствиях.

«Порошенко всё больше напоминает мальчика, кричавшего «волки», когда никаких волков не было. Но американский истеблишмент вполне способен использовать заявления Порошенко в своих внутренних играх, в частности, для обвинений Трампа в том, что он излишне терпим к России», — пояснил Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что происшествие в Керченском проливе — не шутка, а «война». В интервью телеканалу Fox News украинский политик назвал действия российских пограничников по защите госграницы РФ «агрессией».

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